Индийские ювелиры с помощью сабель отбились от грабителей в Канаде

Неожиданный отпор встретили четверо вооруженных налетчиков со стороны продавцов ювелирного магазина в Канаде. Если злоумышленники располагали молотками и пистолетом, то и их противники — выходцы из Индии — пустили в ход подаренные родственником сабли. Противостояние сторон попало в объектив камеры наблюдения.

Комичный инцидент произошел около полудня 21 ноября в Миссисауге, шестом по величине городе Канады. Четверо преступников разбили окно магазина, но дальше подоконника не ушли — на них ринулись трое сотрудников торговой точки, причем в руках у них были сабли, которыми они активно рубили воздух.

Налетчики попытались урезонить продавцов с помощью пистолета, но его, по счастью, заклинило, так что кровопролития удалось избежать. Поняв, что противопоставить вооруженным шашками мужчинам им нечего, злоумышленники скрылись с места на машине. Выйти на их след полицейским пока так и не удалось.

Стражи порядка особо отметили, что не приветствуют использование в качестве средства самозащиты разного рода сабель, тем более в ситуации, когда противники обладают огнестрельным оружием. Сын владельца магазина Арджун Кумар пояснил CBC News, что холодное оружие его семье подарил родственник и он просто не успел унести его домой.