Хабиб Нурмагомедов написал автобиографичесую книгу

Чемпион мира по UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов презентовал автобиографическую книгу Khabib Time. Автобиография российского бойца поступит на прилавки 10 декабря.

Книга была написана вместе с Зауром Курбановым за два года и насчитывает 300 страниц. "Лучше писать книги, чем продавать алкоголь. Я с удовольствием прочитаю ее. Ведь я ее писал, но еще не читал", — приводит слова Хабиба Нурмагомедова РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что, несмотря на события, сопровождавшие его поединок с Конором Макгрегором, он не считает ирландца своим врагом. " Конор мне не враг. Я понял, что он будет моим соперником в 2016 году, когда мне прислали контракт на бой. Какая разница, что он говорил? Собаки могут лаять на льва, но какое кому до этого дело? Я мог ему проиграть, но не мог сдаться", — сказал чемпион мира.

Я не виделся с Макгрегором после боя, да и зачем нам видеться. Потасовка после поединка в Лас-Вегасе? Если бы я смотрел со стороны, то я против этого. Но если бы спросили, сделал бы я так еще раз? Сделал бы", — цитирует Хабиба ТАСС.