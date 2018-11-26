В Китае на людей обрушился большой рекламный щит. Видео

От сильного ветра — его порывы достигали 30 метров в секунду — в китайском городе Чанчунь сегодня утром, 26 ноября, на прохожих упала крупная рекламная конструкция.

Деревянный щит внезапно обрушился под напором очередного порыва ветра на четырех человек. Пострадавших людей оперативно освободили из-под упавшей конструкции и отправили в больницу.

По сообщениям местных СМИ, три человека с ушибами и растяжениями после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший — мужчина с переломом голени — остался в больничной палате.