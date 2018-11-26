Рада обсудит введение военного положения в открытом режиме

Верховная Рада Украины проводит внеочередное пленарное заседание в связи с необходимостью одобрить указ президента Украины о введении военного положения.

Как передает "Интерфакс", начало заседания затянулось более чем на полчаса из-за требований руководителя Радикальной партии Олег Ляшко и члены его фракции предоставить перерыв для консультации с президентом Украины Петром Порошенко.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал предоставить 30-минутный перерыв. Он также сообщил, что основным докладчиком по указу президента выступит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, однако запланировано пятиминутное выступление и для самого Порошенко.

Ранее заседание украинского парламента предполагалось провести в закрытом режиме.

Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения после инцидента с судами в Керченском проливе, которое будет действовать в стране с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года.



25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу, войдя в закрытые территориальные воды России. На требования морских пограничников РФ украинские моряки не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.