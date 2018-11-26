Временного поверенного Украины вызвали в МИД РФ

Временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в министерстве иностранных дел России был заявлен решительный протест из-за инцидента в районе Керченского пролива и вручена нота.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в МИД РФ.

Подчеркивается, что возмущение на Смоленской площади вызвало не только грубое нарушение кораблями ВМС Украины российских морских границ, но и нападения местных радикалов на дипломатические представительства РФ на Украине.

В министерстве иностранных дел РФ возложили всю ответственность за складывающийся конфликт в Азовском море на официальный Киев.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.

Нимчинский представляет в России Украину с 2015 года, после того, как посол Украины Владимир Ельченко был отозван в Киев в марте 2014 года из-за присоединения Крыма к РФ.