26 ноября 201818:30
Украинский банк пытается отсудить у России свыше миллиарда долларов
Россия должна выплатить украинскому "Ощадбанку" 1 миллиард 300 миллионов долларов. Это решение вынес Международный арбитраж. Сумма должна компенсировать потери, которые понесла финансовая организация после выхода Крыма из состава Украины, сообщает агентство ТАСС.
Стоит отметить, что решение Арбитража является обязательным и окончательным.
Напомним, Крым отделился от Незалежной после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, во время которого почти 100% крымчан выступили за присоединение региона к России.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американский военный самолет направился к побережью Крыма
- В Италии умер Бернардо Бертолуччи
- Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
- ВКС уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором
- Слова Рогозина об американцах на Луне оказались шуткой
Самое читаемое
-
Успех и страшная трагедия пришли в жизнь Натальи Бочкаревой одновременно
- 73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Как хранить деньги: совет от Алексея Кудрина
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Рублевые активы устояли после "украинского рейда"
- Китай в октябре снизил импорт СПГ из США до нуля
- В Керченском проливе возобновили судоходство
- Планы на 2019: от цифровых двойников до общения дронов
- 8 главных событий недели в экономике
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Москве открыли долгожданную канатную дорогу
- В центре столицы автобусам выделили сразу две полосы
- Москва продолжает преображаться к Новому году
- Легендарный диктор Анна Шатилова отмечает юбилей
- В Подольске нашли в подъезде полуторагодовалого ребенка
- КамАЗ засыпал песком машину патрульной службы
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый аппарат НАСА посетит рекордное количество тел Солнечной системы
- Нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
- Технология BrainGate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли
- Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Рада обсудит введение военного положения в открытом режиме
50 минут назад
Инцидент в Керченском проливе обрушил рубль
2 часа назад
Рэпер Хаски вышел на свободу
1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце
21.11.2018 09:32
Хабиб Нурмагомедов хотел бы встретиться с Мэйвезером
4 часа назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией
20.11.2018 12:34
Роскомнадзор оштрафует Google, не напрягая суд
2 часа назад
Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора
4 часа назад
Как ухаживать за кожей рук зимой
4 часа назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас
5 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алексей Кудрин
7 часов назад
249
В Италии умер Бернардо Бертолуччи
7 часов назад
"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего
18 часов назад