Украинский банк пытается отсудить у России свыше миллиарда долларов

Россия должна выплатить украинскому "Ощадбанку" 1 миллиард 300 миллионов долларов. Это решение вынес Международный арбитраж. Сумма должна компенсировать потери, которые понесла финансовая организация после выхода Крыма из состава Украины, сообщает агентство ТАСС.

Стоит отметить, что решение Арбитража является обязательным и окончательным.

Напомним, Крым отделился от Незалежной после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, во время которого почти 100% крымчан выступили за присоединение региона к России.