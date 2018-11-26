Научная дипломатия: ученые со всего мира съехались на форум ЮНЕСКО в Москве

Роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь с обществом и этические проблемы в современном мире: все эти проблемы — в центре внимания X международного форума ЮНЕСКО "Наука на благо человечества". Он открылся в Москве и собрал свыше 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран. Как прошел первый день форума?

Коротко и по делу, в перерывах между сессиями успеть обсудить детали, найти точки соприкосновения. Возможно, за этой чашечкой кофе уже родилась новая научная концепция. 300 ученых, 50 стран.

- I'm from South Africa.

- Мой коллега — из Австрии, это очень известный профессор.

Фотография на память:

- I'm from Russia.

- I'm from France.

- Мы просто давно знакомы, с коллегами общаемся.

Здесь все давно знакомы: вот глава Российской академии наук что-то обсуждает с элегантной француженкой, представительницей ЮНЕСКО — совместный проект. То, что происходит сейчас здесь, беспрецедентно: блестящие ученые со всего мира, лучшие умы — в Москве. Международный форум открывает глава МИДа.

Они все приехали сюда, откликнулись. И уже ясно: когда политики заходят в тупик, на первый план выходит научная дипломатия. Единые для всех понятия — главная тема этой конференции, что означает: диалог возможен и необходим в любой ситуации.