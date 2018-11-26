Порошенко вводит военное положение всего на 30 дней, чтобы не мешать выборам

Военное положение на Украине хотят ввести пока только на 30 дней, а не на 60 как собирались ранее. Соответствующее заявление сделал президент страны Петр Порошенко. Он отметил, что на двух месяцах настаивал Совет безопасности, однако такой длительный срок может повлиять на выборы, пишет агентство "Интерфакс-АВН".

Кроме того, глава Украины уточнил, что ввод военного положения состоится позже: не 26 ноября, а 28 ноября с 09:00.

В воскресение, 25 ноября, три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения они не реагировали, поэтому пограничные суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" арестованы. Их экипажи находятся под стражей.