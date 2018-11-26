Москва отвергла обвинения в милитаризации Азовского моря

Российская сторона отвергает обвинения в милитаризации Азовского моря, проинформировал мировую общественность первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом дипломат заявил в ходе своего выступления на экстренном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, созванного по инициативе РФ с повесткой "Поддержание международного мира и безопасности".

Он подчеркнул, что при поддержке США Украина на протяжении последних месяцев активно подогревает тему так называемой милитаризации Азовского моря. Полянский отверг эти инсинуации, отметил, что никаких планов у Москвы по созданию в данном регионе новой военно-морской базы нет.

По итогам голосования, как сообщил представитель Китая, председательствующий в ноябре в Совете Безопасности ООН, повестка России не была принята. Против нее проголосовали семь членов СБ, за — четверо и четверо воздержались.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды России. На требования морских пограничников остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинских военных моряков — спланированной провокацией Киева.