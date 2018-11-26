"Магнитка" перебросала "Торпедо" в матче КХЛ

Программа очередного игрового дня Континентальной хоккейной лиги продолжилась матчем в Магнитогорске, где "Металлург" на пару с нижегородским "Торпедо" забросили 9 шайб. Встреча завершилась победой хозяев – 5:4.

В первом периоде соперники обменялись голами, когда на шайбу форварда "Магнитки" Мэтта Эллисона ответил торпедовец Никита Сетдиков. Во втором периоде хоккеисты "Метталурга" усилиями Денниса Расмуссена, Архипа Неколенко и Ииро Пакаринена забросили 3 шайбы подряд. Однако гости смогли сократить отставание от соперника до минимума, когда голы забили Дамир Жафяров и Владимир Галузин. В заключительной десятиминутке команды обменялись голами все тех же Элиссона и Жафярова.

Победа позволила "Металлургу" набрать 45 очков, благодаря которым он занимает 4-ю строчку Восточной конференции. "Торпедо" же имеет 40 баллов и располагается на 6 месте.

Ранее "Сибирь" в выездном матче одержал победу над хабаровским "Амуром".