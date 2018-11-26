Керченская провокация. Зачем украинские корабли вторглись в российские воды
Украинских военных моряков, которых Киев отправил на спланированную провокацию в Керченском проливе, завтра ждет суд. И они уже дают показания. Все три украинских военных корабля, которые пытались прорваться из Черного моря в Азовское, не реагировали на законные требования российских пограничников и совершали маневры, опасные для гражданских судов, теперь пришвартованы в Керченском порту.
Сразу после задержания российские пограничники отбуксировали украинские военные корабли в Керченский порт и пришвартовали к Генеральному молу. Вот они стоят бортами друг к другу: два малых катера и рейдовый буксир. Сейчас сотрудники ФСБ проводят там следственные мероприятия.
Во сколько вышли из Одессы два артиллерийских катера и один рейдовый буксир точно не известно. Учитывая расстояние (почти 400 километров по морю) и скорость экономного хода (около 10 узлов), путь занял почти сутки.
На рассвете 25 ноября группировка вошла в территориальные воды Российской Федерации. Это прибрежный участок моря шириной 12 морских миль, или 22 километра. Малые катера проекта 58155 "Никополь" и "Бердянск", в сопровождении буксира "Яны Капу" уверенно направлялись в сторону Керченского пролива и стратегически важного российского объекта — Крымского моста. Хотя украинское командование уведомления о прохождении заранее не подавала.
Поэтому на перехват отправились корабли пограничной службы ФСБ: катера "Соболь" и "Мангуст", сторожевой корабль "Дон" и малый противолодочный корабль "Суздалец". Силы очень серьезные. "Бердянск" и "Никополь" имеют довольно мощное вооружение: ракетные комплексы "Барьер", способные пробивать до 80 сантиметров сплошной брони на расстоянии до 5 километров.
На попытки выяснить причины и цели нахождения в российских территориальных водах украинские моряки не отвечали. Более того, совершали агрессивные и непредсказуемые маневры. Пришлось применить оружие и взять их на абордаж. Момент, когда наш сторожевик оттесняет украинский буксир, зафиксировала камера.
У "Яны Капу" повреждена обшивка с правого борта, сорваны ограждения. Трое моряков получили ранения. Только после этого нарушители прекратили сопротивление и застопорили машины. До входа в сам Керченский пролив оставалось около 6 миль.
В этот момент командование украинских Военно-морских сил якобы решает поддержать операцию и отправляет из Бердянска навстречу еще два легких катера такого же проекта "Гюрза" Военно-морских сил Украины. И этот факт — дополнительное подтверждение, что все это задумывалось именно как провокация. Потому, что военного смысла во втором рейде не было, учитывая несоразмерность сил. Скорее всего они подстраховывали первую группу. На случай если той не удастся провокация.
И когда стало известно, что первая группа в полном составе задержана, обе "Гюрзы" вернулись в Бердянск. Под аркой Крымского моста к этому времени уже встал на якорь сухогруз. Судоходство остановлено. Небо над проливом патрулировали штурмовики Су-25. Под Керчь переброшены несколько подразделений, в том числе морпехи. Для усиления.
Троим раненным в ходе задержания украинским морякам сразу же была оказана медицинская помощь. Экипажи всех трех кораблей задержаны как нарушители государственной границы.
"Они дают показания по тем нарушениям, которые были допущены. Три человека находятся в первой керченской больнице, им оказывается медпомощь, врачи не считают их состояние тяжелым", — говорит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Украинские моряки грубо нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. В соответствии с которыми любые корабли, в том числе военные, могут осуществлять мирный проход в водах другого государств, не применять оружие и не совершать провокационных действий. Но, самое главное, они должны соблюдать правила безопасности и нормы, установленные страной-хозяйкой вод. В данном случае: оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Это сделано и не было, поэтому и лоцманской проводки для прохождения украинских судов под Крымским мостом не выделялось.
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