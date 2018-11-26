Тема:

Провокации в Керченском проливе 5 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
26 ноября 201820:45 Антон Лядов

Военное положение: Порошенко хочет сорвать заведомо проигранные выборы

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине — он поможет ему как минимум перенести выборы. Но одобрить этот документ должна еще Верховная рада, а там уже три часа не могут договориться те, кто на выборы имел свои планы. Надавить на депутатов под стены парламента отправили толпу националистов. Другие в это же время забрасывали камнями и петардами российские представительства в городах Украины.

Центр Киева, подход к парламенту. Десятки националистов жгут файеры, требуя от депутатов одобрить введение военного положения в стране.

- За неделю, за две недели мы только из сторонников нашего движения соберем десятки тысяч, которые возьмут в руки оружие!

Внутри парламента депутаты больше двух часов не могли начать заседание. Петр Порошенко огласил решение в телеобращении.

- Я подписал указ, который вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября.

Введение военного положения фактически отменяет в стране действие отдельных статей Конституции. Огромные полномочия получает военное руководство, которое теперь может вводить трудовую повинность и требовать от работоспособных граждан, например, рыть окопы. Любое имущество, в том числе автомобили, помещения, офисы, может быть изъято у граждан в военных целях.

Военное руководство может вводить комендантский час, когда с определенного времени на улицу разрешено выходить только по спецразрешениям. Также военное положение предусматривает нормированное обеспечение продуктами и лекарствами — речь идет о знаменитых карточках.

Кроме того, военное положение сильно ограничивает политическую жизнь в стране: командование может запрещать деятельность политических партий, если посчитает их угрозой, что по факту дает возможность убирать любых конкурентов Порошенко.

И самое важное: военное положение предусматривает запрет выборов. За нового президента украинцы должны голосовать через четыре месяца — 31 марта. Сегодня Порошенко сообщил, что вводит военное положение на месяц, уверяя всех, что не хочет повлиять на процесс выборов.

Уступка понятна: сразу несколько парламентских фракций заявляли, что поддержат указ только при условии, что президентские выборы состоятся, поэтому, не измени срок, возможно, решение Порошенко не прошло бы через парламент. Закончится ли военное положение действительно через месяц — вопрос.

"Я считаю, что сегодняшнее предложение Порошенко ввести военное положение — это попытка сорвать выборы. Он понимает, что проигрывает выборы, и пошел на такой шаг для того, чтобы даже за счет эскалации конфликта, даже за счет введения военного положения сорвать выборы президента", — говорит сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко.

Любопытная деталь: протестующие, вышедшие на улицы Киева, настаивают на том, чтобы военное положение было введено только в так называемых критических регионах. При этом ни Порошенко, ни Турчинов, возглавляющий Совет нацбезопасности и обороны Украины, таких оговорок не делают.

"Мы говорим об опасности провокаций не только в Черном и Азовском морях, но и на суше. Мы видим ту активную подготовку военных подразделений Российской Федерации, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ", — заявил Турчинов.

Предложение оглашал Александр Турчинов — человек, с которого фактически началась так называемая на Донбассе в 2014 году антитеррористическая операция — АТО, которая обернулась огромными жертвами среди мирного населения. На украинских каналах сегодня весь день один новостной выпуск за другим транслирует кадры, как радикалы сразу в нескольких городах нападают на российские консульства.

В Одессе повесили измазанные красным тельняшки, в Харькове забрасывали консульство файерами под крики "Москалей — на ножи". То же самое — во Львове.

"В час ночи к генконсульству подошло порядка 30- 40 человек, привезли несколько покрышек, подожгли их. Когда кричат "Смерть русским" — это как? Значит, любой, входящий в наше консульство, подвергается какой-то физической угрозе?" — недоумевает генеральный консул России во Львове Олег Астахов.

В Киеве покрышками не ограничились — сожгли еще и машину с российскими дипномерами. Все эти нападения происходят на фоне того, что украинские каналы произошедшее в Азовском море преподносят по-своему и винят исключительно российскую сторону.

- В Азовском море — очередная провокация россиян.

На том, что украинские военные сами и заранее тренировались уничтожать российский флот, сегодня внимание не акцентируют. Вот репортаж украинского канала от 15 октября 2017 года, где украинские корабли действуют согласно новой тактике — "Волчья стая":

- Когда "Волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это значит, что хоть один из бронированных "волчат" достанет противника, и мы теперь посмотрим, кто кого!

- Мы сейчас условно выходим на атаку.

Человек, который с улыбкой на лице рассказывает и показывает, как он будет легко атаковать корабли противника — Роман Мокряк. Сейчас этот бравый командир малого бронированного артиллерийского катера задержан российским спецназом за провокацию в Азовском море.

В Киеве тем временем продолжается заседание, на котором депутаты обсуждают вопрос о введении военного положения. Последний ключевой этап — одобрение Рады.

Ранее по теме

Сейчас

18:10

Временного поверенного Украины вызвали в МИД РФ

17:48

Рада обсудит введение военного положения в открытом режиме

16:25

Роскомнадзор оштрафует Google, не напрягая суд

16:02

Порошенко опубликовал указ о введении на Украине военного положения

15:07

Россия заявила Украине решительный протест

14:45

Путин предложил доплачивать участковым врачам за низкую смертность

13:57

Суд отменил арест рэпера Хаски

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Порошенко вводит военное положение всего на 30 дней, чтобы не мешать выборам

Порошенко вводит военное положение всего на 30 дней, чтобы не мешать выборам

1 час назад
ЧП в Керченском проливе: Россия заявила Украине решительный протест

ЧП в Керченском проливе: Россия заявила Украине решительный протест

5 часов назад
Инцидент в Керченском проливе обрушил рубль

Инцидент в Керченском проливе обрушил рубль

4 часа назад
Прорыв границы: США разогнали мигрантов слезоточивым газом

Прорыв границы: США разогнали мигрантов слезоточивым газом

6 часов назад
Рэпер Хаски вышел на свободу

Рэпер Хаски вышел на свободу

3 часа назад
Настоящий отец дочери Дмитрия Марьянова рассказал, почему молчал до смерти актера

Настоящий отец дочери Дмитрия Марьянова рассказал, почему молчал до смерти актера

2 часа назад
В конце недели по москвичам ударят мороз и аномальное давление

В конце недели по москвичам ударят мороз и аномальное давление

6 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Дмитрий Щербина признался, что бывшая жена не сообщила о смерти их сына

Дмитрий Щербина признался, что бывшая жена не сообщила о смерти их сына

6 часов назад
Власти Египта обвинили в отправке бездомных собак и кошек в Азию на съедение

Власти Египта обвинили в отправке бездомных собак и кошек в Азию на съедение

5 часов назад
Хабиб Нурмагомедов хотел бы встретиться с Мэйвезером

Хабиб Нурмагомедов хотел бы встретиться с Мэйвезером

6 часов назад
Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Британский боксер решил продать чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

10 часов назад
По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу

По воздуху от МГУ до Лужников: в Москве открыли долгожданную канатную дорогу

5 часов назад
Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

Выбирай финалистов в самом популярном киберспортивном конкурсе

3 часа назад
Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

Новая неделя – новые расследования: доктор Рихтер продолжает спасать жизни

6 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Украинский банк пытается отсудить у России свыше миллиарда долларов

Украинский банк пытается отсудить у России свыше миллиарда долларов

2 часа назад
Для ценителей: в Интернете продают обломки Ховринской больницы

Для ценителей: в Интернете продают обломки Ховринской больницы

2 часа назад
Индийские учёные предложили "общаться" с умершими людьми при помощи искусственного интеллекта

Индийские учёные предложили "общаться" с умершими людьми при помощи искусственного интеллекта

3 часа назад
Мэр Якутска не знала, что на банкеты из бюджета выделили больше миллиона

Мэр Якутска не знала, что на банкеты из бюджета выделили больше миллиона

3 часа назад
Роскомнадзор оштрафует Google, не напрягая суд

Роскомнадзор оштрафует Google, не напрягая суд

4 часа назад
Подмосковную сталинку превратили в "черный-черный дом"

Подмосковную сталинку превратили в "черный-черный дом"

4 часа назад
Заснул за штурвалом: пилот "перелетел" пункт назначения на 46 километров

Заснул за штурвалом: пилот "перелетел" пункт назначения на 46 километров

4 часа назад
Отдыхающие на таиландском пляже сняли на видео сразу четыре водяных смерча

Отдыхающие на таиландском пляже сняли на видео сразу четыре водяных смерча

5 часов назад
"Кортеж" отдыхает! Российский дизайнер создал роскошный "ЗИМ Гиперлайнер"

"Кортеж" отдыхает! Российский дизайнер создал роскошный "ЗИМ Гиперлайнер"

5 часов назад
В саратовском селе семья из пяти человек отравилась угарным газом

В саратовском селе семья из пяти человек отравилась угарным газом

5 часов назад
Путин предложил доплачивать участковым врачам за низкую смертность

Путин предложил доплачивать участковым врачам за низкую смертность

5 часов назад
Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора

Концепция zero waste. Возможно ли жить без мусора

5 часов назад
Как ухаживать за кожей рук зимой

Как ухаживать за кожей рук зимой

6 часов назад
Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

Генконсульство России в Харькове забросали файерами и дымовыми шашками

6 часов назад
"Лео и Тиг: таежная сказка" попала в избранные игры App Store в США

"Лео и Тиг: таежная сказка" попала в избранные игры App Store в США

6 часов назад
Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"

Лавров о попытках Украины вырулить из ситуации: "Скучно не будет"

7 часов назад
Прораб из Анголы развлекает челябинских стариков и ютится с дочкой в коммуналке

Прораб из Анголы развлекает челябинских стариков и ютится с дочкой в коммуналке

7 часов назад
В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

В Доме музыки выступит гитарист-виртуоз Луис Салинас

7 часов назад
На Камчатке уволена чиновница, предложившая "чпокнуть" пенсионера, как животное

На Камчатке уволена чиновница, предложившая "чпокнуть" пенсионера, как животное

7 часов назад
Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья

Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья

8 часов назад
Не выработали ресурс: вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

Не выработали ресурс: вышли из строя два из трех российских орбитальных зондов

8 часов назад
СМИ: Россия планирует штрафовать Google и Facebook на процент от оборота

СМИ: Россия планирует штрафовать Google и Facebook на процент от оборота

8 часов назад
И грудь, и пах: из-за взрыва телефона подросток получил ожоги 30 процентов тела

И грудь, и пах: из-за взрыва телефона подросток получил ожоги 30 процентов тела

8 часов назад
Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии

Инфицированные муравьи "берут больничный", чтобы не заражать других членов колонии

8 часов назад
Появились кадры с места падения военного вертолета в жилом квартале Стамбула

Появились кадры с места падения военного вертолета в жилом квартале Стамбула

8 часов назад
Порошенко развязал себе руки: армия Украины приведена в полную боеготовность

Порошенко развязал себе руки: армия Украины приведена в полную боеготовность

8 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алексей Кудрин

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алексей Кудрин

8 часов назад
262
В Гонконге задержали россиян, подозреваемых в хитрых схемах похищения брендовых сумочек

В Гонконге задержали россиян, подозреваемых в хитрых схемах похищения брендовых сумочек

8 часов назад
В Италии умер Бернардо Бертолуччи

В Италии умер Бернардо Бертолуччи

8 часов назад
Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться

Кризис доверия: что такое репутация застройщика и можно ли на нее положиться

9 часов назад
Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

Дед Мороз, аттракционы или шоу: какое новогоднее празднество подходит вашему ребенку

9 часов назад
Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

Восстановление из небытия: Костромской кремль обрел голос

11 часов назад
"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

"Рейтинг трезвости-2018": где в России пьют меньше всего

20 часов назад