Военное положение: Порошенко хочет сорвать заведомо проигранные выборы

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине — он поможет ему как минимум перенести выборы. Но одобрить этот документ должна еще Верховная рада, а там уже три часа не могут договориться те, кто на выборы имел свои планы. Надавить на депутатов под стены парламента отправили толпу националистов. Другие в это же время забрасывали камнями и петардами российские представительства в городах Украины.

Центр Киева, подход к парламенту. Десятки националистов жгут файеры, требуя от депутатов одобрить введение военного положения в стране.

- За неделю, за две недели мы только из сторонников нашего движения соберем десятки тысяч, которые возьмут в руки оружие!

Внутри парламента депутаты больше двух часов не могли начать заседание. Петр Порошенко огласил решение в телеобращении.

- Я подписал указ, который вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября.

Введение военного положения фактически отменяет в стране действие отдельных статей Конституции. Огромные полномочия получает военное руководство, которое теперь может вводить трудовую повинность и требовать от работоспособных граждан, например, рыть окопы. Любое имущество, в том числе автомобили, помещения, офисы, может быть изъято у граждан в военных целях.

Военное руководство может вводить комендантский час, когда с определенного времени на улицу разрешено выходить только по спецразрешениям. Также военное положение предусматривает нормированное обеспечение продуктами и лекарствами — речь идет о знаменитых карточках.

Кроме того, военное положение сильно ограничивает политическую жизнь в стране: командование может запрещать деятельность политических партий, если посчитает их угрозой, что по факту дает возможность убирать любых конкурентов Порошенко.

И самое важное: военное положение предусматривает запрет выборов. За нового президента украинцы должны голосовать через четыре месяца — 31 марта. Сегодня Порошенко сообщил, что вводит военное положение на месяц, уверяя всех, что не хочет повлиять на процесс выборов.

Уступка понятна: сразу несколько парламентских фракций заявляли, что поддержат указ только при условии, что президентские выборы состоятся, поэтому, не измени срок, возможно, решение Порошенко не прошло бы через парламент. Закончится ли военное положение действительно через месяц — вопрос.

"Я считаю, что сегодняшнее предложение Порошенко ввести военное положение — это попытка сорвать выборы. Он понимает, что проигрывает выборы, и пошел на такой шаг для того, чтобы даже за счет эскалации конфликта, даже за счет введения военного положения сорвать выборы президента", — говорит сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко.

Любопытная деталь: протестующие, вышедшие на улицы Киева, настаивают на том, чтобы военное положение было введено только в так называемых критических регионах. При этом ни Порошенко, ни Турчинов, возглавляющий Совет нацбезопасности и обороны Украины, таких оговорок не делают.

"Мы говорим об опасности провокаций не только в Черном и Азовском морях, но и на суше. Мы видим ту активную подготовку военных подразделений Российской Федерации, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ", — заявил Турчинов.

Предложение оглашал Александр Турчинов — человек, с которого фактически началась так называемая на Донбассе в 2014 году антитеррористическая операция — АТО, которая обернулась огромными жертвами среди мирного населения. На украинских каналах сегодня весь день один новостной выпуск за другим транслирует кадры, как радикалы сразу в нескольких городах нападают на российские консульства.

В Одессе повесили измазанные красным тельняшки, в Харькове забрасывали консульство файерами под крики "Москалей — на ножи". То же самое — во Львове.

"В час ночи к генконсульству подошло порядка 30- 40 человек, привезли несколько покрышек, подожгли их. Когда кричат "Смерть русским" — это как? Значит, любой, входящий в наше консульство, подвергается какой-то физической угрозе?" — недоумевает генеральный консул России во Львове Олег Астахов.

В Киеве покрышками не ограничились — сожгли еще и машину с российскими дипномерами. Все эти нападения происходят на фоне того, что украинские каналы произошедшее в Азовском море преподносят по-своему и винят исключительно российскую сторону.

- В Азовском море — очередная провокация россиян.

На том, что украинские военные сами и заранее тренировались уничтожать российский флот, сегодня внимание не акцентируют. Вот репортаж украинского канала от 15 октября 2017 года, где украинские корабли действуют согласно новой тактике — "Волчья стая":

- Когда "Волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это значит, что хоть один из бронированных "волчат" достанет противника, и мы теперь посмотрим, кто кого!

- Мы сейчас условно выходим на атаку.

Человек, который с улыбкой на лице рассказывает и показывает, как он будет легко атаковать корабли противника — Роман Мокряк. Сейчас этот бравый командир малого бронированного артиллерийского катера задержан российским спецназом за провокацию в Азовском море.

В Киеве тем временем продолжается заседание, на котором депутаты обсуждают вопрос о введении военного положения. Последний ключевой этап — одобрение Рады.