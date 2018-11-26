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Конфликт в Сирии 56 минут назад
Западные СМИ признали причастность оппозиции к химатаке в Алеппо
Западные СМИ не смогли проигнорировать тот факт, что к субботней химатаке в Алеппо причастна так называемая сирийская "оппозиция". Об использовании боевиками снарядов с хлором написали и сирийские, и западные издания, в том числе The New York Times. При этом официальный Вашингтон молчит. Как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, позиция США заранее определена, поскольку для них существуют "приемлемые террористы". Между тем в больницах Алеппо остаются десятки пострадавших с симптомами удушья.
Пострадавшие во время обстрела боевиков люди продолжают поступать в больницы Алеппо. Диагноз у всех один — отравление химическими веществами.
"Их состояние среднее и тяжёлое. Всем оказываем необходимую помощь: подключаем капельницы и специальные маски, чтобы очистить дыхательные пути от токсинов и поднять уровень кислорода в крови ", — рассказал Мунаф Шербаджи, дежурный врач.
15 пациентов, которых врачи отпустили домой накануне, сегодня вернулись в университетский госпиталь. За сутки их состояние резко ухудшилось — трудно дышать, тошнота и головные боли.
"Как будто что-то жжет внутри и глаза сильно болят", — жалуется малолетний пациент.
Глаза у всех пациентов воспалены — врачи опасаются ухудшения состояния, поэтому наиболее тяжелых размещают в закрытых инфекционных боксах. Тем временем район Шари Аль-Ниль, откуда в городские больницы поступила большая часть пострадавших, уже исследуют специалисты.
Территория, куда упали мины боевиков, оцеплена. Сейчас здесь работают российские военные, специалисты радиационно-химической и биологической защиты. Важно понять, какое именно химическое вещество использовали террористы при обстреле жилых кварталов.
Вот несколько осколков разорвавшихся мин. Их военные химики тщательно изучат в своей лаборатории. Обломки повреждённых во время обстрела зданий, а также образцы почвы из этого района тоже отправлены на экспертизу.
"Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористами использовались самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях", — сообщил Константин Потемкин, представитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.
Район, откуда боевики нанесли удар, установлен — это населенный пункт Эль-Бурайкат. Его контролируют террористы "Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).
Факт причастности вооруженной оппозиции к химической атаке на мирный город не смогли проигнорировать западные средства массовой информации.
"По сообщениям сирийских властей, более 100 человек находятся в больнице после предполагаемой химической атаки со стороны сирийской оппозиции на город Алеппо", — пишет The New York Times.
"Большинство пострадавших испытывают проблемы с дыханием и ухудшение зрения. Об этом сообщили врачи государственному телевидению", — сообщает The Washington Post.
Официальный Дамаск уже обратился к ООН с призывом осудить "повстанцев" за преступления террористического характера с использованием химического оружия.
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