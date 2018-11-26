Западные СМИ признали причастность оппозиции к химатаке в Алеппо

Западные СМИ не смогли проигнорировать тот факт, что к субботней химатаке в Алеппо причастна так называемая сирийская "оппозиция". Об использовании боевиками снарядов с хлором написали и сирийские, и западные издания, в том числе The New York Times. При этом официальный Вашингтон молчит. Как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, позиция США заранее определена, поскольку для них существуют "приемлемые террористы". Между тем в больницах Алеппо остаются десятки пострадавших с симптомами удушья.

Пострадавшие во время обстрела боевиков люди продолжают поступать в больницы Алеппо. Диагноз у всех один — отравление химическими веществами.

"Их состояние среднее и тяжёлое. Всем оказываем необходимую помощь: подключаем капельницы и специальные маски, чтобы очистить дыхательные пути от токсинов и поднять уровень кислорода в крови ", — рассказал Мунаф Шербаджи, дежурный врач.

15 пациентов, которых врачи отпустили домой накануне, сегодня вернулись в университетский госпиталь. За сутки их состояние резко ухудшилось — трудно дышать, тошнота и головные боли.

"Как будто что-то жжет внутри и глаза сильно болят", — жалуется малолетний пациент.

Глаза у всех пациентов воспалены — врачи опасаются ухудшения состояния, поэтому наиболее тяжелых размещают в закрытых инфекционных боксах. Тем временем район Шари Аль-Ниль, откуда в городские больницы поступила большая часть пострадавших, уже исследуют специалисты.

Территория, куда упали мины боевиков, оцеплена. Сейчас здесь работают российские военные, специалисты радиационно-химической и биологической защиты. Важно понять, какое именно химическое вещество использовали террористы при обстреле жилых кварталов.

Вот несколько осколков разорвавшихся мин. Их военные химики тщательно изучат в своей лаборатории. Обломки повреждённых во время обстрела зданий, а также образцы почвы из этого района тоже отправлены на экспертизу.

"Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористами использовались самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях", — сообщил Константин Потемкин, представитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Район, откуда боевики нанесли удар, установлен — это населенный пункт Эль-Бурайкат. Его контролируют террористы "Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Факт причастности вооруженной оппозиции к химической атаке на мирный город не смогли проигнорировать западные средства массовой информации.

"По сообщениям сирийских властей, более 100 человек находятся в больнице после предполагаемой химической атаки со стороны сирийской оппозиции на город Алеппо", — пишет The New York Times.

"Большинство пострадавших испытывают проблемы с дыханием и ухудшение зрения. Об этом сообщили врачи государственному телевидению", — сообщает The Washington Post.

Официальный Дамаск уже обратился к ООН с призывом осудить "повстанцев" за преступления террористического характера с использованием химического оружия.