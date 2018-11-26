Даниил Квят обрел нового партнера по Toro Rosso

Итальянская автогоночная команда Toro Rosso назвала имя своего второго пилота на следующий сезон. В 2019 году партнером россиянина Даниила Квята по "конюшне" станет тайско-британский гонщик Александер Албон.

В нынешнем сезоне Албон выступал в молодежной серии "Формулы-2", где занял 3 место, сообщает Autosport. Ради выступлений в Toro Rosso Албон разорвал ранее заключенный контракт с командой "Формулы-Е" Nissan e.Dams.

"У Алекса получился впечатляющий сезон в "Ф-2", где он добился четырех побед и выиграл бронзу чемпионата, — заявил глава команды Франц Тост, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "конюшни". – Он готов и зрел для выступлений в "Формуле-1", учитывая, как он обгонял своих соперников. Toro Rosso с нетерпением ждет 2019-го года, ведь в лице Даниила и Алекса мы имеем двух молодых, очень сильных и конкурентоспособных пилотов".

Напомним, что Даниил Квят остается единственным россиянином, который будет выступать в следующем сезоне "Ф-1". Ранее чемпионат покинул другой пилот из России – Сергей Сироткин, выступавший в Williams.