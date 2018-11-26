Никита Кучеров получил третью звезду недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига огласила имена трех лучших хоккеистов по итогам минувшей недели. В число номинантов был включен российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который занял в рейтинге третье место.

Кучеров за 4 поединка недели записал в свой актив 9 баллов, из которых 2 заброшенные шайбы и 7 результативных передач, сообщает официальный Twitter НХЛ.

Первой звездой признан финский нападающий "Виннипег Джетс" Патрик Лайне, ставший автором 11 заброшенных шайб. Вторым стал канадский вратарь "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери – в трех матчах он добился трех побед при двух "сухарях" и коэффициенте надежности 0,65.