Никита Кучеров получил третью звезду недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига огласила имена трех лучших хоккеистов по итогам минувшей недели. В число номинантов был включен российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который занял в рейтинге третье место.

Кучеров за 4 поединка недели записал в свой актив 9 баллов, из которых 2 заброшенные шайбы и 7 результативных передач, сообщает официальный Twitter НХЛ.

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @PatrikLaine29: 11-0—11 in 4 GP, 2 GWG

⭐⭐ Marc-Andre Fleury: 3-0-0, 0.65 GAA, .976 SV%, 2 SO

⭐⭐⭐ @86Kucherov: 2-7—9 in 4 GP pic.twitter.com/4IEG9760nT