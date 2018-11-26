Бога Кузю освободят не позднее марта 2019 года

Московский городской суд уменьшил срок реального лишения свободы Андрею Попову (бог Кузя), осужденному за создание секты и особо крупное мошенничество, на пять лет колонии. Ему зачли каждый день нахождения в следственном изоляторе за полтора в колонии. Также была освобождена от наказания одна из его сообщниц в связи с отбытием срока.

В остальной части приговор остался без изменений, апелляционные жалобы адвокатов на приговор – без удовлетворения, сообщили представители пресс-службы Московского городского суда в понедельник, 26 ноября.

Защита настаивала на отмене приговора и оправдании фигурантов в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, передает агентство "Интерфакс".

Пресненский суд столицы приговорил Андрея Попова к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью", а также в двух эпизодах особо крупного мошенничества.

Три сообщницы Попова – Жанна Фролушкина, Надежда Розанова и Галина Маркевич – были признаны виновными в двух эпизодах мошенничества и приговорены к 4 годам и 11 месяцам, 4 годам и 10 месяцам, 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима соответственно.

По данным суда, в сентябре 2007 года Андрей Попов провозгласил себя иеромонахом, а позднее – богом Кузей. В корыстных целях он создал на территории Москвы незарегистрированное религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность.

Попов лично отбирал людей, входивших в объединение, участвовал в ее мероприятиях и обрядах, сопряженных с насилием над гражданами (в том числе физическом и психологическом).

Как удалось установить, осужденные похитили денежные средства граждан на общую сумму в 7 миллионов 385 тысяч рублей под предлогом строительства храма, отправления религиозных обрядов, приобретения атрибутики, литературы и предметов культа.

Ни во время следствия, ни в суде никто из фигурантов свою вину не признал.