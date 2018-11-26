Леонид Кравчук: пока идет война в Донбассе, провокации могут быть всегда

Три бывших украинских президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — высказали свое недовольство введением военного положения на Украине. "Мы против, потому что это решение не выполняет главных задач: установление мира в Донбассе и вообще мира с Россией, а также не решает главных вопросов жизни украинского народа", — заявил в эфире программы "60 минут" первый президент Украины Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук считает, что нужно глубоко проанализировать ситуацию, последствия военного положения и принять умное решение, которое отвечало бы интересам двух стран: Украины и России. "Я хочу попросить, чтобы мы спокойнее к этому относились. Я не верю, что конфликт в Керченском проливе коренным образом изменит наши сегодняшние отношения с Россией. Он может чуть подогреть их или они могут чуть остыть. Но главная задача — сделать все, чтобы наступил мир, чтобы матери России и Украины не плакали за погибших сыновей в Донбассе", — отметил первый президент Украины.

"Я придерживаюсь такого мнения: пока идет реальная война в Донбассе, пока не установлен мир, провокации всегда могут быть. Вы будете говорить, что провокаторы — украинцы, а украинцы будут говорить, что россияне. Главное — прекратить войну, и тогда все встанет на свои места. Я не знаю, кто делал провокации. Это вопрос очень деликатный. Я не участвовал в этом и не могу быть экспертом. Я говорю о главном: мир и спокойствие должны быть на земле и Украины, и России, и других стран", — заключил Кравчук.

25 ноября три украинских корабля пересекли государственную границу, войдя в закрытые территориальные воды России. На требования морских пограничников РФ украинские моряки не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.

Петр Порошенко заявил, что военное положение на Украине хотят ввести пока только на 30 дней, а не на 60, как собирались ранее. Он отметил, что на двух месяцах настаивал Совет безопасности, однако такой длительный срок может повлиять на выборы.