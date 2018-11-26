Черчесов удостоился ордена за вклад в развитие футбола

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был представлен к награде за личный вклад в развитие отечественного футбола. Из рук главы Северной Осетии" Вячеслава Битарова специалисту был вручен орден "Слава Осетии".

"Впервые в истории сборная России по футболу добилась такого высокого результата, — приводит слова главы республики РИА Новости. – Бесспорно, это является вашей тренерской заслугой и волей игроков, которые были настроены вами на серьезную и бескомпромиссную борьбу".

Со своей стороны, Станислав Черчесов вручил руководителю Северной Осетии подарок в виде футболки сборной России, которая была подписана всеми игроками футбольной национальной команды.