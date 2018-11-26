Вооружены и готовы на все. Украинский капитан рассказал, что шел на провокацию сознательно

Орудия боевых кораблей украинского флота, которые шли в сторону Крымского моста, были заряжены, на борту находились дополнительные тяжелые пулеметы и другое стрелковое оружие, а экипажи полностью осознавали, что идут на провокацию. Это признание сделал командир дивизиона судов обеспечения украинской военно-морской базы "Юг" Владимир Лесовой, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России.

Более того, на допросе офицер признался, что слышал запросы пограничников РФ по радиосвязи, но специально их игнорировал.

Российские моряки в свою очередь рассказали, как происходил захват бронекатера "Бердянск". Судно ФСБ "Изумруд" несколько раз призывало прекратить противоправные действия и остановиться, иначе россияне будут вынуждены применить оружие. Однако украинцы опять не ответили.

Наладить связь с нарушителями "Изумруд" пытался около 5 минут, после чего открыл огонь. Только после этого "Бердянск" заглушил двигатель, а командир катера запросил помощь по радио.

Кроме того, Федеральная служба охраны выяснила, что украинские корабли действовали по прямому приказу Киева, а непосредственной координацией занимались два сотрудника СБУ, которые находились на буксире и бронекатерах. Также в ведомстве отметили, что украинцы вторглись в территориальные воды России, которые принадлежали ей еще до воссоединения с Крымом.

В воскресение, 25 ноября, три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения они не реагировали, поэтому пограничные суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" арестованы. Их экипажи находятся под стражей.