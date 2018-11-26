Венгер может сменить Ковача в "Баварии"

Французский специалист Арсен Венгер в ближайшее время может занять пост главного тренера мюнхенской "Баварии". На этой должности бывший наставник лондонского "Арсенала" может сменить действующего тренера мюнхенцев Нико Ковача.

Руководство "Баварии" признает действующие результаты команды неудовлетворительными и намерено произвести кадровые перестановки на тренерском мостике, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Bild. После 12 туров в чемпионате Германии "Бавария" располагается в турнирной таблице на 5 строчке.

Подразумевается, что Венгер может заменить Ковача на занимаемом им посту до завершения 2018 года. Ранее Вести.Ru сообщали о том, что судьба Ковача может решиться после матча "Баварии" в 5 туре Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Игра состоится 27 ноября на домашней арене немецкого клуба.