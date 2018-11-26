12-я ничья подряд: Карлсен и Каруана поспорят за шахматную корону на тай-брейке

В Лондоне состоялась 12 партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Действующий чемпион норвежец Магнус Карслен в 12-й раз подряд завершил встречу с претендентом из США Фабиано Каруаной ничьей.

Карлсен проводил поединок черными фигурами и предложил американскому сопернику мировую на 31-м ходу, на что тот ответил согласием. По истечении 12 партий классического контроля времени счет между шахматистами ничейный – 6:6.

Теперь соперникам предстоит провести партии по правилам быстрых шахмат. Тай-брейк состоится в среду, 28 ноября.