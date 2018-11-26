Болдуину предъявлено обвинение в избиении человека

Американскому актеру Алеку Болдуину, известному пародиями на президента США Дональда Трампа в телепрограмме "Субботним вечером в прямом эфире", предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке.

Об этом общественность проинформировал телеканал NBC, рассказывая о судебном слушании по этому делу в суде Нью-Йорка на Манхэттене.

Мероприятие получилось очень кратким – меньше одной минуты. Болдуину зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе.

В судебных материалах сообщается, что на допросе в полиции актер сообщил, что у него украли место на парковке, и он толкнул того, кто это сделал. Его защита утверждает, что Болдуин не совершал никакого преступления.

60-летний артист был задержан стражами порядка 2 ноября после того, как применил силу в отношении 49-летнего водителя, который успел припарковаться на облюбованном Болдуином месте на одной из узких улочек на Манхэттене. В итоге пострадавший был доставлен в больницу Ленокс-Хилл, передает ТАСС.

Известный актер, который исполнил более 80 ролей в кино и на телевидении и был удостоен в сентябре самой престижной в США телепремии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале SNL, не первый раз нарушает закон. Так, в 2004 году в Нью-Йорке Болдуин ехал на мотоцикле в противоположном направлении по улице с односторонним движением, а когда его остановили, повысил голос, обращаясь к сотруднику полиции.