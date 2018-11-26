Врач подтвердил серьезную потерю мышечной массы у депутата, который питался на 3,5 тысячи

В понедельник, 26 ноября, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, на протяжении месяца питавшийся 3,5 тысячи рублей, прошел осмотр у врача по итогам эксперимента. Врач, констатировав у пациента заметную потерю мышечной массы, рекомендовал после окончания диеты воздержаться от переедания.

Решение питаться на сумму 3,5 тысячи рублей (что составляет примерную стоимость продуктовой корзины в регионе) Николай Бондаренко принял после беседы с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Она заявила, что для минимальных физиологических потребностей прожиточного минимума вполне достаточно. Позднее чиновница была уволена, напоминает ТАСС. С 23 октября депутат питался овощами, крупами и курятиной, из-за чего похудел с 94,5 до 87,1 килограмма.

Как рассказал Бондаренко в беседе с журналистами, он посетил врача, у которого наблюдается всю жизнь. Врач подтвердил, что это действительно потеря мышечной массы из-за проблем с питанием. "Такая потеря веса ненормальна для моего организма, и это вызывает тревогу", — отметил депутат. Врач рекомендовал ему избегать переедания, есть сладкие фрукты и постепенно вводить в рацион необходимые овощи, белок и так далее.

Николай Бондаренко планирует после получения результатов анализов выйти с законодательной инициативой касательно увеличения прожиточного минимума. Также он хочет вернуться к занятиям спортом. Питаясь на 3,5 тысячи, Бондаренко вынужден был по рекомендации врача приостановить тренировки.

Депутат добавил, что после месяца эксперимента чувствует себя усталым, раздражительным и рассеянным. "Если так питаться постоянно, провоцируются и депрессия, и другие последствия", — резюмировал Николай Бондаренко.