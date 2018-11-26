Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса

26 ноября 2018 года около 23:00 по московскому времени на поверхность Красной планеты совершил посадку первый аппарат, которому предстоит изучить её внутреннее строение. Речь идёт о зонде InSight ("Инсайт"), о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали.

Напомним вкратце, что аппарат оснащён сейсмографом для регистрации "марсотрясений", а также приборами для измерения потока тепла из коры Марса и точных параметров вращения планеты и другими инструментами. Все эти данные помогут астрономам понять, что скрывается "под кожей" нашего ближайшего соседа по Солнечной системе.

"Инсайт" передаёт информацию на Землю с помощью орбитальных зондов MRO и Odissey. Это основная линия связи. Иногда инженерам приходится ждать, когда тот или другой аппарат окажется в нужной точке орбиты. Сопровождавшие зонд в пути кубсаты MarCO, оставшиеся на орбите, играют роль "резервного провода". Переданный любым из этих орбитальных ретрансляторов сигнал достигает Земли примерно за восемь минут, поэтому о происходящем на Марсе инженеры и все неравнодушные, смотревшие трансляцию, узнавали с запозданием.

Ниже мы приводим хронологию посадки. Указываем моменты времени (по Москве), когда специалисты получали сигнал о том или ином событии по основной линии связи.

26 ноября 22:40. Отстыковка спускаемого модуля.

26 ноября 22:41. Поворот аппарата. Этот этап был нужен для того, чтобы зонд вошёл в атмосферу планеты в правильном положении.

26 ноября 22:47. Вход в атмосферу на скорости 19800 километров в час.

26 ноября 22:49. Тепловой экран аппарата из-за трения об атмосферу достиг максимальной температуры в 1500 °C. Связь с аппаратом временно потеряна. Это не стало неожиданностью: облако плазмы вокруг аппарата не пропускает радиоволн.

26 ноября 22:51. Связь восстановлена. Раскрытие парашюта. Развёртывание трёх опор посадочного устройства.

26 ноября 22:52. Включение радара, измеряющего высоту над поверхностью Марса. Отделение теплового экрана.

26 ноября 22:53. Отстрел парашюта. Включение посадочных двигателей. Поворот в положение, нужное для посадки. Начало замедления аппарата с 27 до 8 километров в час.

26 ноября 22:54. Касание грунта.

26 ноября 22:59. Первый снимок, снятый аппаратом на поверхности Марса.

27 ноября в 04:35 должен быть получен сигнал, что "Инсайт" развернул свои солнечные батареи, необходимые ему для питания.

Затем зонду предстоит проверить оборудование и перейти к научным исследованиям, о которых мы обязательно расскажем в дальнейшем.

Напомним, что ранее мы подробно писали о научной аппаратуре миссии и о том, что её старт изначально был запланирован на 2016 год.

Кроме того, "Вести.Наука" следили в прямом эфире за посадкой ровера "Кьюриосити".