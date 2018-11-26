КХЛ. "Динамо" оборвало победную серию "Йокерита"

В Континентальной хоккейной лиге состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них московское "Динамо" на домашней арене обыграло финский "Йокерит" со счетом 2:0.

"Бело-голубые" открыли счет забитым шайбам в первом периоде, когда гол забил Вадим Шипачев. Во второй 20-минутке динамовский нападающий Дмитрий Кагарлицкий удвоил преимущество своей команды. Больше команды не смогли поразить ворота друг друга, что позволило вратарю московской команды Александру Еременко во второй раз в сезоне сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Динамо" добилось второй победы кряду, и теперь подопечные Владимира Крикунова набрали 29 очков. Это позволяет им занимать 8 строчку в Западной конференции. "Йокерит" же прервал свою пятиматчевую победную серию. В активе "джокеров" 44 очка и 3-е место Запада.

В двух остальных поединках ЦСКА на своем льду одержал победу над подольским "Витязем" (3:1), которая стала для армейцев 13-й подряд, а в дерби Татарстана казанский "Ак Барс" с аналогичным счетом обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (3:1).