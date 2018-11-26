Фонд Сороса уходит из Турции

Фонд "Открытое общество", который спонсирует американский миллиардер Джордж Сорос, решил прекратить свою работу в Турции. Как пояснили в руководстве организации, последнее время в местных СМИ участились обвинения в адрес фонда, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган обвинил Сороса в финансировании массовых акций протеста, которые проходили в 2013 году. Также турецкий президент уверен, что миллиардер тратит деньги на то, чтобы разделять народы и страны.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России назвала фонд "Открытое общество" нежелательной организацией, так как ее деятельность может представлять угрозу для конституционного строя РФ и безопасности государства. Постановление было опубликовано в конце ноября 2015 года.