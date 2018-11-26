На Украине введено военное положение и назначены выборы

Верховная Рада на месяц утвердила введение военного положения на Украине с 28 ноября.

Как передает ТАСС, данный законопроект был внесен президентом страны Петром Порошенко, который перед голосованием сообщил депутатам, что данная мера будет касаться лишь тех регионов Украины, откуда он ждет нанесения удара – приграничных с Россией и Молдавией районов, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Одновременно украинский парламент установил дату президентских выборов – они пройдут 31 марта 2019 года.

Оба решения поддержали 298 депутатов Верховной Рады, и теперь данное решение вступает в силу с момента его принятия.

Военное положение передает большие полномочия генералам. Они могут водить трудовую повинность, направляя, например, работоспособных граждан на рытье окопов. Любое имущество, в том числе автомобили, помещения, офисы, может быть изъято у штатских в военных целях. Разрешается вводить комендантский час и снабжение по карточкам. Ограничивается политическая жизнь.

Введение военного положения последовало после воскресного инцидента у берегов Крыма. 25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи.