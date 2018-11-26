ДТП под Рязанью: три человека погибли, четверо пострадали

В Рязанской области три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате аварии. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ местной полиции Александр Поташов.

Как уточняется, ДТП произошло вечером в понедельник, 26 ноября, в Скопинском районе Рязанской области. Автомобили Ford Focus и Nissan Almera столкнулись на 279 километре трассы "Каспий".

В результате лобового столкновения погибли трое пассажиров автомобиля Nissan. Водителя этого авто, а также водителя и двух пассажиров Ford госпитализировали с травмами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой смерть человека").

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП, передает ТАСС. По предварительным данным, согласно санкции статьи по делу, виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.