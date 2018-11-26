Мексика приняла дополнительные меры безопасности в районе лагеря мигрантов в Тихуане

В понедельник, 26 ноября, власти Мексики приняли дополнительные меры безопасности вокруг лагеря мигрантов в Тихуане после их попытки прорыва на территорию США.

По данным портала Milenio, около 150 федеральных полицейских сейчас находятся вокруг места пребывания мигрантов из стран Центральной Америки у границы. В убежище имени Бенито Хуареса находятся порядка 5,6 тысячи человек, передает РИА Новости. По данным министерства внутренних дел Мексики, в настоящее время в стране сконцентрировано более 8,2 тысячи мигрантов из Центральной Америки. В районе городов Мехикали и Тихуана находятся 7,4 тысячи человек.

25 ноября около 500 мигрантов пытались прорваться в США через пограничную стену. Попытка не удалась, а мексиканские власти объявили о немедленной депортации на родину причастных к этим действиям. В понедельник была начата процедура высылки первых 98 мигрантов.