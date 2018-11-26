Защитник "Барселоны" Пике оштрафован за езду с просроченными правами

Футболист испанской "Барселоны" Жерар Пике решением суда получил денежный штраф за вождение на автомобиле с недействительными водительскими правами. Размер наказания составил 48 тысяч евро.

Происшествие с участием испанского футболиста произошло 31 августа 2018 года, когда он был задержан каталонской полицией после выявления у него просроченных прав. По испанским законам на водительские удостоверения начисляются 12 баллов для дальнейшего списания за различные нарушения. У Пике они ранее уже были списаны.

Ранее сообщалось, что Пике за данное нарушение может грозить 6 месяцев тюрьмы. Однако помимо штрафа, футболисту "Барсы" теперь предстоит заново проходить водительские курсы для восстановления необходимой лицензии.