Песков: президент получает всю информацию об инциденте в Керченском проливе

Владимир Путин получает всю информацию, касающуюся произошедшего в Керченском проливе. Но контакты с Порошенко по этому вопросу пока не планируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия действовала строго по закону. А вот со стороны Киева это была "опасная провокация, которая требует серьезного разбирательства".

"Речь идет о вторжении в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, — приводит слова пресс-секретаря президента телеканал "Россия 24". — Дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в воды России, не отвечая на вопросы пограничников. Поэтому все действия принимались в строгом соответствии законодательству. Выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией кого бы то ни было за рубежами нашей страны".