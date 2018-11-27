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Провокации в Керченском проливе 25 минут назад

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27 ноября 201800:39 Георгий Подгорный

"Мы нарушили границу, но таков был приказ": украинские моряки о Керченской провокации

В провокации в Керченском проливе были задействованы сотрудники спецслужб Украины. Это показал допрос моряков и оперуполномоченного СБУ, который был на борту. Все они подтвердили, что прекрасно знали о том, что нарушили границу, но таков и был приказ. Причем украинские корабли вторглись в российские территориальные воды, которые были нашими еще до воссоединения Крыма и России.

Коротко стриженный молодой человек преуменьшает свою роль в провокации Киева в территориальных водах России. Он не просто член экипажа - оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ. Сложив пальцы в замок, немного запинаясь, признается — предупреждали о нарушении не раз.

"Береговая охрана Российской Федерации предупреждала нас, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Нам неоднократно говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации", — рассказывает оперуполномоченный 7 управления ГУ военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч.

Суднам ВМС Украины дали четкую информацию о порядке пересечения границы. Заявка должна была поступить в порт Керчь заранее. Но ее никто не отправил. Более того, командиры украинских кораблей заявляли — переходить границу не планируют. Получается — ввели в заблуждение, а затем вторглись в территориальные воды Российской Федерации, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.

"Запросы по радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей с боекомплектами ВМС Украины носят провокационный характер. Выполнял приказ", – объясняет командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины, капитан 3 ранга Владимир Лесовой.

Войдя в наши воды, подняли стволы орудий на 45 градусов и направили их в сторону российских кораблей. Недвусмысленный признак агрессии. В итоге погранслужбы исчерпали все возможные способы предотвратить нарушения и открыли так называемую предупредительную стрельбу. Движение не прекратилось. Еще предупреждение — и уже пришлось применить оружие по украинскому судну "Бердянск". Командир катера лег на дрейф, сообщил о раненых и запросил помощь. Больше стрелять не потребовалось.

"Мы на "Никополе" дальше шли, шли. С нами уже связались русские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс, а то также откроют огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера — и все", — говорит комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов.

Если верить украинским СМИ, командиром малого артиллерийского бронекатера "Никополь" оказался Богдан Небылица — один из так называемого выпуска верных. Выходец из академии имени Нахимова, в 2014 году демонстративно отказался присягать России. Во время поднятия российского триколора пел гимн Украины. Позже он проходил подготовку в США.

А вот командующий "Бердянска" Роман Мокряк, который вынужден был сдаться только после того, как по нему открыли огонь, собирался уничтожать российские корабли с помощью тактики "Волчья стая". Идея такая — несколько мелких лодок атакуют одно судно посерьезней. То есть понятно, что людей для такой миссии выбирали убежденных — проверенных. Впрочем, только такие и могли согласиться на участие в плохо продуманной провокации.

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