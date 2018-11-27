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27 ноября 201802:05 Алексей Конопко

Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов

Верховная рада поддержала введение военного положения в стране на 30 дней. С такой инициативой выступил президент Петр Порошенко. Правда, изначально планировал на 60 дней, но после консультаций с несколькими европейскими лидерами, в том числе с Ангелой Меркель, срок сократил вдвое. Подробнее о ситуации на Украине — корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Конопко.

Украина на военном положении наполовину. Для введения особого режима во всех приграничных областях, кроме западных, депутатам Рады понадобилось пять часов, много взаимных оскорблений, два выступления президента и один саботаж.

Еще до начала заседания соратники Олега Ляшко блокируют трибуну и требуют переговоров с Порошенко: внесенный проект закона де-факто отменяет президентские выборы будущей весны.

Пока депутаты протестуют в зале, три бывших президента Украины выступают с призывом к Порошенко подумать еще раз. А на улице соратники тех, кто накануне забрасывал российское посольство дымовыми шашками, собираются уже у правительственных зданий. Спустя полчаса Порошенко предлагает компромисс: период военного положения сокращен вдвое — то есть выборы могут состояться в срок.

"Совет национальной безопасности предлагал ввести военное положение на 60 дней, но мое решение – ввести на 30. Подчеркиваю, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан (внедрение цензуры и тому подобное). Надеюсь, политики и массмедиа будут действовать адекватно и ответственно в сложившейся ситуации и не будут атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов", — комментирует ситуацию президент Украины Петр Порошенко.

В это время "политики" из парламентского зала отправляют в "массмедиа" фотографии президентского указа. А в нем – "ограничения конституционных прав по 12 пунктам". Причем всю ответственность за инициативу Порошенко перекладывает на силовиков.

"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение", — говорит Петр Порошенко.

Из контекста получается, что президент не при чем: предложение одних поручил обсуждать другим. Но на Украине в это, похоже, мало кто верит. Военные эксперты настаивают, что провокацию на границе без санкции главнокомандующего проводить никто бы не решился. А вице-спикер Рады Оксана Сыроед напоминает: военное положение — оно ведь еще и политическое.

"Военное положение на всей территории Украины — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", — отмечает вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроед.

По официальным данным Киева, за четыре года гражданской войны в Донбассе погибли 10 тысяч граждан Украины. Шесть волн мобилизации ВСУ провели без военного положения. Теперь же призывать обещают лишь малую часть военнообязанных. Да и в бой якобы никто не собирается. Найти здесь логику пытается и западная пресса. Французская Le Monde пишет об электоральных "проблемах" президента. Британская The Guardian – еще откровеннее: без переноса выборов "Порошенко проиграет".

"Реакция европейских партнеров Украины была исключительно сдержанной и касалась исключительно прохода судов под европейским флагом по акватории Азовского моря, а также непосредственно инцидента со столкновением. Все остальное они не готовы комментировать, они очень сдержанны. Европейцы не хотят вставать на сторону заведомой провокации, высказывая лишь такое инерционное осуждение", — подчеркивает политолог Александр Асафов.

После решения Рады на особый режим работы переходят силовые органы Украины. Под запретом — привычные уже массовые акции, вводится трудовая повинность, а имущество могут конфисковать для нужд государства. На особом контроле — публикации в СМИ. Последнего, кстати, давно добивается "Блок Петра Порошенко". Закон об ограничении свободы слова фракция несколько раз пыталась провести в парламенте.

"Можно очень быстро разобраться с потенциальными конкурентами в предвыборной кампании. А можно никого и не уничтожать, если подразумевать логику процесса, что будет постоянно продлеваться военное положение. По логике действий нынешнего президента, для него война – это нечто такое нормальное, обыденное. Он пользуется тем, что в Донбассе идет война", — комментирует директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

Последствия указа, скорее всего, ощутит и экономика. Сразу после заседания СНБО в цене упали украинские еврооблигации. Под вопросом теперь очередной транш МВФ, без которого Киеву грозит дефолт. Так что положение, в которое Порошенко поставил Украину, удобным для страны не станет.

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