Тема:
Провокации в Керченском проливе 32 минуты назад
Последствия введения военного положения на Украине. Прогнозы экспертов
Верховная рада поддержала введение военного положения в стране на 30 дней. С такой инициативой выступил президент Петр Порошенко. Правда, изначально планировал на 60 дней, но после консультаций с несколькими европейскими лидерами, в том числе с Ангелой Меркель, срок сократил вдвое. Подробнее о ситуации на Украине — корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Конопко.
Украина на военном положении наполовину. Для введения особого режима во всех приграничных областях, кроме западных, депутатам Рады понадобилось пять часов, много взаимных оскорблений, два выступления президента и один саботаж.
Еще до начала заседания соратники Олега Ляшко блокируют трибуну и требуют переговоров с Порошенко: внесенный проект закона де-факто отменяет президентские выборы будущей весны.
Пока депутаты протестуют в зале, три бывших президента Украины выступают с призывом к Порошенко подумать еще раз. А на улице соратники тех, кто накануне забрасывал российское посольство дымовыми шашками, собираются уже у правительственных зданий. Спустя полчаса Порошенко предлагает компромисс: период военного положения сокращен вдвое — то есть выборы могут состояться в срок.
"Совет национальной безопасности предлагал ввести военное положение на 60 дней, но мое решение – ввести на 30. Подчеркиваю, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан (внедрение цензуры и тому подобное). Надеюсь, политики и массмедиа будут действовать адекватно и ответственно в сложившейся ситуации и не будут атаковать Украину тезисами, одолженными у российских пропагандистов", — комментирует ситуацию президент Украины Петр Порошенко.
В это время "политики" из парламентского зала отправляют в "массмедиа" фотографии президентского указа. А в нем – "ограничения конституционных прав по 12 пунктам". Причем всю ответственность за инициативу Порошенко перекладывает на силовиков.
"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение", — говорит Петр Порошенко.
Из контекста получается, что президент не при чем: предложение одних поручил обсуждать другим. Но на Украине в это, похоже, мало кто верит. Военные эксперты настаивают, что провокацию на границе без санкции главнокомандующего проводить никто бы не решился. А вице-спикер Рады Оксана Сыроед напоминает: военное положение — оно ведь еще и политическое.
"Военное положение на всей территории Украины — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры", — отмечает вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроед.
По официальным данным Киева, за четыре года гражданской войны в Донбассе погибли 10 тысяч граждан Украины. Шесть волн мобилизации ВСУ провели без военного положения. Теперь же призывать обещают лишь малую часть военнообязанных. Да и в бой якобы никто не собирается. Найти здесь логику пытается и западная пресса. Французская Le Monde пишет об электоральных "проблемах" президента. Британская The Guardian – еще откровеннее: без переноса выборов "Порошенко проиграет".
"Реакция европейских партнеров Украины была исключительно сдержанной и касалась исключительно прохода судов под европейским флагом по акватории Азовского моря, а также непосредственно инцидента со столкновением. Все остальное они не готовы комментировать, они очень сдержанны. Европейцы не хотят вставать на сторону заведомой провокации, высказывая лишь такое инерционное осуждение", — подчеркивает политолог Александр Асафов.
После решения Рады на особый режим работы переходят силовые органы Украины. Под запретом — привычные уже массовые акции, вводится трудовая повинность, а имущество могут конфисковать для нужд государства. На особом контроле — публикации в СМИ. Последнего, кстати, давно добивается "Блок Петра Порошенко". Закон об ограничении свободы слова фракция несколько раз пыталась провести в парламенте.
"Можно очень быстро разобраться с потенциальными конкурентами в предвыборной кампании. А можно никого и не уничтожать, если подразумевать логику процесса, что будет постоянно продлеваться военное положение. По логике действий нынешнего президента, для него война – это нечто такое нормальное, обыденное. Он пользуется тем, что в Донбассе идет война", — комментирует директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
Последствия указа, скорее всего, ощутит и экономика. Сразу после заседания СНБО в цене упали украинские еврооблигации. Под вопросом теперь очередной транш МВФ, без которого Киеву грозит дефолт. Так что положение, в которое Порошенко поставил Украину, удобным для страны не станет.
Ранее по теме
-
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили инцидент в Черном море1 час назад
-
"Мы нарушили границу, но таков был приказ": украинские моряки о Керченской провокации1 час назад
-
Песков: президент получает всю информацию об инциденте в Керченском проливе2 часа назад
-
Трамп прокомментировал инцидент в Черном море3 часа назад
-
На Украине введено военное положение и назначены выборы3 часа назад
-
Вооружены и готовы на все. Украинский капитан рассказал, что шел на провокацию сознательно4 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украинские корабли вторглись в российские воды. Что дальше
- В Италии умер Бернардо Бертолуччи
- Рубль пошел вниз после инцидента в Керченском проливе
- Рэпер Хаски вышел на свободу
- Лучшим городом страны признали Тюмень. Москва лишь третья
Самое читаемое
-
"Она умирала долго и мучительно": жуткие откровения маньяка Чуплинского
- На Камчатке уволена чиновница, предложившая "чпокнуть" пенсионера, как животное
- Реанимация и ИВЛ: певица, получившая пулю в живот, в тяжелом состоянии
- Вместо тараканов дезинсекторы убили женщину и ребенка
- Актер узнал о смерти 4-летнего сына случайно от знакомых
- "Дави его!" Таран российским сторожевиком судна ВМС Украины. Видео
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
Вести.Экономика
-
Рублевые активы устояли после "украинского рейда"
- Китай в октябре снизил импорт СПГ из США до нуля
- В Керченском проливе возобновили судоходство
- Планы на 2019: от цифровых двойников до общения дронов
- 8 главных событий недели в экономике
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Украинская провокация. Подробности
- Мир потерял Бернардо Бертолуччи
- Мигранты хотят попасть в телевизор
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
В Москве открыли долгожданную канатную дорогу
- В центре столицы автобусам выделили сразу две полосы
- Москва продолжает преображаться к Новому году
- Легендарный диктор Анна Шатилова отмечает юбилей
- В Подольске нашли в подъезде полуторагодовалого ребенка
- КамАЗ засыпал песком машину патрульной службы
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый аппарат НАСА посетит рекордное количество тел Солнечной системы
- Нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
- Технология BrainGate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли
- Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения