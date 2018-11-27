Французский парламентарий подозревается в шпионаже в пользу КНДР

Французский парламентарий, сотрудник канцелярии сената, подозревается в работе на разведку КНДР. Он был арестован 25 ноября в рамках расследования, которое парижская прокуратура ведет с марта 2018 года, передает ТАСС.

Сотрудник парламента, имя которого не разглашается, подозревается в том, что он поставлял для Северной Кореи информацию, способную нанести ущерб главным интересам Франции.