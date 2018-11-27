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Провокации в Керченском проливе 52 минуты назад

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27 ноября 201803:26

Захарова: Россия сожалеет, что СБ ООН не принял ее заявку по инциденту в Керченском проливе

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Представитель российского МИД Мария Захарова выразила свои сожаления в связи с тем, что Совет Безопасности ООН отклонил заявку Москвы по повестке дня в связи с инцидентом в Черном море.

В эфире телеканала "Россия 1" во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Мария Захарова рассказала, что как только ситуация "стала набирать опасные обороты", Россия направила в Совбез заявку об экстренном заседании. Однако, по словам Захаровой, члены СБ "не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку". Вместо этого были рассмотрены материалы, поданные Украиной, хотя она не является членом Совбеза и не имеет права созывать его заседания.

Россия предложила провести заседание Совбеза по теме "Нарушение российских границ", передает ТАСС. Большинство членов СБ это предложение отклонили. Заседание было проведено по другой теме – воссоединение Крыма с Россией. Основанием для него стал документ, предоставленный украинской стороной и не имеющий отношения к инциденту в Черном море.

"Мы прекрасно понимаем, как формируется это так называемое солидарное большинство", — отметила Захарова, комментируя заседание.

25 ноября три украинских судна в Черном море вошли в территориальные воды России. Они были задержаны и отбуксированы в Керчь, возбуждено уголовное дело о нарушении российской границы. На Украине введено военное положение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, назвал инцидент в Керченском проливе провокацией. То же самое подтверждают показания задержанных украинских моряков.

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