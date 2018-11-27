Китайский свиток "Дерево и камень" продан с молотка за 59 миллионов долларов

Аукционный дом Christie's совершил уникальную сделку: с молотка ушел свиток "Дерево и камень" – произведение китайского каллиграфа одиннадцатого века Су Ши. Стоимость картины — 463,6 миллиона гонконгских долларов или 59,5 миллиона американских долларов. Это рекорд продаж аукционного дома в Азии. Аукцион прошел в Гонконге, передает РИА Новости.

"Это одна из важнейших работ, проданных с молотка за всю мировую историю", — говорят эксперты Christie's.

На горизонтальном свитке чернилами изображены согнутое дерево без листьев и камень странной формы. Также на рисунке присутствуют иероглифы, нанесенные на бумагу китайским мастером Ми Фэйем, и коллекционные печати.

Су Ши жил в 1037 – 1101 годах (династия Сун). Он был выдающимся художником и поэтом, а также государственным деятелем.