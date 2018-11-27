Король Малайзии женился на победительнице конкурса "Мисс Москва"

Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой.

Королю 49 лет, передает Life.ru. На свадьбе он был в традиционном национальном костюме. 25-летняя модель была в белом пышном платье. Она приняла ислам, а также сменила имя и стала Риханой. Однако королевой ей стать не суждено: этот титул может получить только уроженка Малайзии.

Мухаммад V — Туанку Мухаммад V Келантан Султан – король "номинальный": он не имеет полной власти, а его срок правления закончится в 2022 году. Страной руководит премьер-министр и правительство. Мухаммад был женат, затем развелся, детей в первом браке не было.