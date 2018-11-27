Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Японии

Во вторник, 27 ноября, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. По информации национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находится в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 километров.

О пострадавших или разрушениях не поступало никакой информации. Объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято, передает ТАСС. Сильные подземные толчки ощущались в центральной и северо-восточной частях страны, в том числе в столичном регионе, префектурах Ибараки и Тиба.

На объектах атомной энергетики землетрясение не вызвало никаких проблем. Но, по данным телеканала NHK, после автоматической остановки подачи электроэнергии было остановлено движение по двум трассам скоростных железных дорог.