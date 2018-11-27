"Реал", "Атлетико" и "Ливерпуль" – претенденты на звание лучшего клуба года

Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) и Европейская ассоциация клубов (ECA) назвала тройку номинантов за звание лучшего клуба 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Ими стали мадридские "Реал" и "Атлетико", а также английский "Ливерпуль".

The nominees for Best Club of the Year #globesoccer Award are: Club Atlético de Madrid, Liverpool F.C. and Real Madrid C.F.⁣⁣

⁣⁣

👉 Who will be named the Best Club?⁣⁣

⁣⁣

⁣@Atleti @LFC @realmadrid pic.twitter.com/vxZMlSx1wu — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 26 ноября 2018 г.

Примечательно, что "Атлетико" представлен еще в ряде номинаций. Как сообщает официальный Twitter организации, претендентом на звание "Лучший игрок года" является французский полузащитник "матрасников" Антуан Гризманн. Помимо него за победу в номинации поборются нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

За звание лучшего тренера года поборется аргентинский наставник "Атлетико" Диего Симеоне. Кроме него, почетное звание оспорят Зинедин Зидан, немецкий тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, наставник сборной Франции Дидье Дешам и главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Церемония награждения номинантов состоится 3 января в Дубаи.