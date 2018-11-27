ДТП в Нью-Йорке: один человек погиб, шестеро получили ранения

Вечером в понедельник, 26 ноября, в нью-йоркском районе Манхэттен, США, водитель автомобиля наехал на пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы различной степени тяжести. О происшествии сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, авария произошла в квартале Chinatown. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники службы пожарной охраны Нью-Йорка, передает ТАСС.

По предварительным данным, наезд не был совершен преднамеренно. Полиция отмечает, что речь не идет о действиях террориста.