На верховного судью Южной Кореи совершено нападение

В Южной Корее совершено покушение на верховного судью страны Кима Мёна Су. Неизвестный бросил в его автомобиль бутылку с зажигательной смесью.

Это было сделано в тот момент, когда машина медленно подъезжала к зданию суда, передает ТАСС. Пострадавших нет. В результате атаки возник пожар, который был быстро потушен.