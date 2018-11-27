На нефтепроводе в Мексике произошел сильный пожар из-за нелегальной врезки

В понедельник, 26 ноября, сильный пожар произошел на нефтепроводе государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Халиско на западе Мексики. Причина инцидента в районе Тлахомулько-де-Суньига – нелегальная врезка, которую устроили похитители горючего. О происшествии сообщила радиостанция Noticias MVS.

На видео, появившихся в Интернете, видно столб пламени, поднимающийся на несколько десятков метров над землей. Рядом с местом врезки правоохранители обнаружили семь сгоревших автомобилей. По предварительным данным, они принадлежали злоумышленникам. Никакой информации о пострадавших во время ЧП не поступало. В борьбе с огнем принимают участие более 170 пожарных и спасателей.

Хищения из нефтепроводов Pemex сегодня являются для мексиканских преступных группировок одним из наиболее прибыльных видов незаконной деятельности, напоминает ТАСС. По оценкам компании, ежегодный ущерб от действий преступников превышает 1,5 миллиарда долларов.