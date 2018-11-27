Украина хочет укрепить свои ВМС за счет США

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев рассчитывает укрепить свои военно-морские силы при помощи Штатов и других государств.

Комментируя инцидент в Черном море, посол выразил надежду, что Вашингтон займет в этом вопросе "очень жесткую позицию". Чалый также подчеркнул, что рассчитывает на поддержку США в военной сфере, передает ТАСС. При этом он пояснил, что имеет в виду "долгосрочное стратегическое партнерство", а не шаги, которые могут быть предприняты в ближайшие дни.

Украина располагает двумя американскими патрульными крейсерами класса Iceland, ранее бывшими на вооружении США. Передача крейсеров состоялась в Балтиморе во время визита Петра Порошенко.