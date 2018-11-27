Футболист "Боки Хуниорс" боится, что его убьют в матче с "Ривер Плейт"
Капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Пабло Перес признался в том, что не рискнет выходить на поле во втором матче финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт". Полузащитник боится быть убитым во время матча.
"Я не могу выходить на матч, зная об имеющемся риске умереть. Вдруг меня решать убить? Я отец и у меня есть три дочки, — приводит слова Переса Спорт24.Ru со ссылкой на Mundo Deportivo. – Когда я вернулся домой, моя старшая дочь обняла меня и заплакала. Произошедшее с нами – трагедия для аргентинского футбола".
Напомним, что накануне ответного поединка Кубка Либертадорес направлявшийся на матч автобус "Боки Хуниорс" был атакован фанатами "Ривер Плейт". В результате происшествия осколками стекла Пересу порезали глаз, а еще несколько футболистов "Боки" также были травмированы.
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