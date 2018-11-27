Боец ММА Хантураев госпитализирован с двумя ножевыми ранениями

Боец смешанного стиля Мурад Хантураев был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями в одну из больниц Ташкента. Ранения были нанесены спортсмену из Узбекистана в район бедра и грудной клетки. Угрозы его жизни нет, и медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД, Хантураев был ранен в помещении, являющимся пристройкой к одному из торговых центров города. Сообщается, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Отметим, что данное нападение на Хантураева стало вторым за год. Ранее летом он получил ранение ножом в грудь в результате участия в массовой драке в одном из развлекательных заведений Ташкента. Он стал фигурантом дела и был оштрафован на сумму порядка 2000 долларов.