Инцидент в Черном море: хронология событий и показания моряков

27 ноября суд в Крыму решит судьбу моряков ВМС Украины, которых задержали за нарушение государственной границы России. Они уже дают показания в ФСБ. На допросе моряки признались, что пересекали границу сознательно, требования береговой охраны слышали, но не обращали внимания. Таков был приказ. Причем проводили операцию под контролем украинских спецслужб. На борту одного из кораблей были два сотрудника СБУ.

Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды нашей страны в районе Керченского пролива. Эта территория была российской ещё до возвращения полуострова в состав России. Экипажи последовательно игнорировали требования пограничников, после чего были задержаны.

Телеканал "Россия 24" приводит хронологию событий в Керченском проливе.

24 ноября

В 16:40 в исключительной экономической зоне РФ были обнаружены суда ВМС Украины. Судно обеспечения "Горловка" и морской буксир "Яны Капу" следовали в направлении Керченского пролива.

В 21:30 при подходе украинских судов к госгранице РФ их предупредили о правилах её пересечения.

25 ноября

В 02:05 обнаружены украинские суда "Никополь" и "Бердянск", следующие в направлении Керченского пролива.

В 05:45 российские пограничники снова напомнили о правилах пересечения госграницы.

В 07:10 корабли ВМС Украины пересекли госграницу РФ и начали движение к Керченскому проливу.

В 07:20 пограничники потребовали немедленно покинуть территориальные воды России

В 08:35 украинские корабли пришли в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы направлены на российские корабли

С 10:35 до 18:30 пограничники блокировали группу украинских судов к югу от Керченского пролива.

С 18:30 до 20:40 украинские корабли пытались прорвать блокаду, игнорируя предупредительные сигналы, световые и звуковые.

В 20:45 пограничники после игнорирования украинскими судами всех сигналов открыли предупредительную стрельбу.

В 20:55 пограничники после игнорирования украинскими судами всех сигналов применили оружие на поражение по "Бердянску".

В 20:58 командир "Бердянска" лег в дрейф и запросил помощь.

В 21:06 — "Бердянск" задержан, с него сняты 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана медпомощь.

В 21:15 пограничники задержали морской буксир "Яны Капу".

В 21:27 вертолет Ка-52 в территориальных водах России остановил "Никополь".

26 ноября

В 00:40 раненых моряков доставили в Керченскую городскую больницу.

В 06:40 задержанные суда доставили в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.