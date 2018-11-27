Порошенко доложил Майклу Помпео о введении военного положения на Украине

Петр Порошенко поспешил отчитаться о введении военного положения Киевом перед госсекретарем США Майклом Помпео. Беседовали по телефону.

Порошенко уверял Помпео, что с украинскими военными моряками, которые незаконно вошли в территориальные воды России, обошлись несправедливо.

Он назвал действия нашей страны "противоправными" и потребовал жесткой реакции со стороны Запада, а также — новых санкций в отношении Москвы, передает телеканал "Россия 24".