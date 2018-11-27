Российский Минюст пока не проверил данные о проекте Integrity Initiative

Данные хакерской группировки Anonymous пока не поступали для проверки в российский Минюст. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Речь о тех самых документах, которые свидетельствуют о работе по информационному противодействию России.

Хакеры из Anonymous заявили об обнаружении данных, где фигурирует проект Integrity Initiative, спонсируемый непосредственно правительством Великобритании. Лондон вкладывал в него миллионы долларов. По информации хакеров, проект использовался для вмешательства во внутренние дела других государств, передает телеканал "Россия 24".

В числе тех, кто работает на проект — финансист Уильям Браудер, президент так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Ашурков и целый ряд НКО, признанных в России иностранными агентами.

"Как минимум несколько реципиентов этой программы являются участниками избирательной кампании, — говорит Дмитрий Абзалов, руководитель Центра стратегических коммуникаций. – Они пытались регистрироваться в качестве кандидатов на выборах различных уровней. В данном случае хотелось бы уточнить, будет ли за эти действия проведено расследование в отношении Великобритании за вмешательство в дела других стран".