Снежные бури парализовали транспортную систему США

В США произошел настоящий транспортный коллапс. Из-за снежных бурь в центральной части страны парализована работа многих аэропортов. Отменены и задержаны тысячи рейсов. Взлетные полосы заносит снегом, спецтехника не справляется с его расчисткой, пассажирам приходится ждать вылета часами.

Днем ранее было отменено 1032 полета, более полутора тысяч самолетов были задержаны в пути. Число отмененных рейсов перевалило за 8 тысяч. В Канзасе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Прекращено движение по целому ряду дорог, передает телеканал "Россия 24".