Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Айлендерс"

В Северной Америке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из стартовых матчей "Вашингтон Кэпиталз" на выезде в Нью-Йорке одержал крупную победу над "Айлендерс". Итоговый счет 4:1 в пользу "кэпз".

Хозяева уже на 36-й секунде встречи смогли открыть счет благодаря голу Валттери Фильппулы. Однако уже спустя две минуты действующий обладатель Кубка Стэнли отыгрался – заброшенной шайбой отметился Том Уилсон. В середине матча Ник Дауд вывел "Вашингтон" вперед, тот же Уилсон увеличил разрыв, а российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин оформил разгром соперника.

Этот гол позволил Ови набрать 28 (18+10) очков и выйти на второе место в списке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона. Кроме того, для российского форварда эта шайба стала 625-й в "регулярке" заокеанской лиги за все время его выступлений. Этот результат вывел его на 15 место самых результативных хоккеистов в истории чемпионата.

Отметим, что победа над "Айлендерс" стала для "столичных" 6-й подряд.